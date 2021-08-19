Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Баженов рассказал о переезде конюшни «Золотая подкова» в парк Яуза

Павел Гриднев

Город
Баженов рассказал о переезде конюшни «Золотая подкова» в парк Яуза
Фото: Максим Манюров / Вечерняя Москва

Тимофей Баженов поделился информацией о завершении общественного проекта по спасению конноспортивного клуба «Золотая подкова». Конюшня переедет в парк Яуза. Сообщение прозвучало на брифинге для СМИ, организованном в общественной приемной Тимофея Баженова. Напомним, что существование любимой многими москвичами конюшни находилось под угрозой. Лошади и пони могли остаться на улице.

Тимофей Баженов отметил значимость проекта для всех жителей Северо-Восточного округа.

— В клубе занимаются взрослые и дети, в том числе особенные ребятишки, для которых иппотерапия — это важная часть реабилитации. Для жителей принципиально было сохранить «Золотую подкову» на территории Северо-Востока. И я по-настоящему горжусь тем, что мне и волонтерам движения удалось включиться в вопрос сохранения клуба. Заинтересованность людей, солидное количество подписей реальных жителей округа оказали решающее влияние на принятие решения по вопросу предоставления площадки на территории округа. Наше общее обращение к властям округа было услышано в префектуре Северо-Восточного округа.

Встреча с прессой состоялась 18 августа. На мероприятие были приглашены директор парка Яуза Александр Сапронов, журналист, директор АНО Конноспортивный клуб «Золотая подкова» Полина Батталова. После официальной части собравшиеся выехали с инспекцией на место, где теперь будет располагаться конюшня.

Спасти клуб и добиться его переезда на новое место из старых, непригодных для содержания помещений, удалось благодаря активности жителей Северо-Восточного округа. Волонтеры общественной организации «Движение Баженова» собрали более 2,5 тысячи подписей жителей округа и передали в префектуру СВАО просьбу населения найти новое место для АНО КСК «Золотая подкова».

Конюшне «Золотая подкова» более двадцати лет. В клубе содержатся 23 парнокопытных — лошади и пони. Конюшня давно стала неотъемлемой частью общественной, культурной, образовательной и развлекательной жизни округа. Воспитанники «Золотой подковы» занимают призовые места в соревнованиях различного уровня.

Если бы клуб закрылся, животные остались бы на улице, а дети-инвалиды не смогли бы проходить реабилитацию иппотерапией. Иппотерапия — это специальные занятия с лошадьми, которые помогают детям с психическими и опорно-двигательными заболеваниями.

кони«Парк Яуза»СВАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте