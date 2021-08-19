Баженов рассказал о переезде конюшни «Золотая подкова» в парк Яуза

Фото: Максим Манюров / Вечерняя Москва

Тимофей Баженов поделился информацией о завершении общественного проекта по спасению конноспортивного клуба «Золотая подкова». Конюшня переедет в парк Яуза. Сообщение прозвучало на брифинге для СМИ, организованном в общественной приемной Тимофея Баженова. Напомним, что существование любимой многими москвичами конюшни находилось под угрозой. Лошади и пони могли остаться на улице.

Тимофей Баженов отметил значимость проекта для всех жителей Северо-Восточного округа.

— В клубе занимаются взрослые и дети, в том числе особенные ребятишки, для которых иппотерапия — это важная часть реабилитации. Для жителей принципиально было сохранить «Золотую подкову» на территории Северо-Востока. И я по-настоящему горжусь тем, что мне и волонтерам движения удалось включиться в вопрос сохранения клуба. Заинтересованность людей, солидное количество подписей реальных жителей округа оказали решающее влияние на принятие решения по вопросу предоставления площадки на территории округа. Наше общее обращение к властям округа было услышано в префектуре Северо-Восточного округа.

Встреча с прессой состоялась 18 августа. На мероприятие были приглашены директор парка Яуза Александр Сапронов, журналист, директор АНО Конноспортивный клуб «Золотая подкова» Полина Батталова. После официальной части собравшиеся выехали с инспекцией на место, где теперь будет располагаться конюшня.

Спасти клуб и добиться его переезда на новое место из старых, непригодных для содержания помещений, удалось благодаря активности жителей Северо-Восточного округа. Волонтеры общественной организации «Движение Баженова» собрали более 2,5 тысячи подписей жителей округа и передали в префектуру СВАО просьбу населения найти новое место для АНО КСК «Золотая подкова».

Конюшне «Золотая подкова» более двадцати лет. В клубе содержатся 23 парнокопытных — лошади и пони. Конюшня давно стала неотъемлемой частью общественной, культурной, образовательной и развлекательной жизни округа. Воспитанники «Золотой подковы» занимают призовые места в соревнованиях различного уровня.

Если бы клуб закрылся, животные остались бы на улице, а дети-инвалиды не смогли бы проходить реабилитацию иппотерапией. Иппотерапия — это специальные занятия с лошадьми, которые помогают детям с психическими и опорно-двигательными заболеваниями.