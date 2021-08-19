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Мультипликатор Евгений Михельсон скончался на 82-м году жизни

Полина Долганова

Общество
Мультипликатор Евгений Михельсон скончался на 82-м году жизни
Фото: The MFA of Turkmenistan

Российский режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон скончался в среду, 18 августа, после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

На момент смерти мультипликатору был 81 год.

— Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек, — цитирует сообщение пресс-службы телеканал 360.

В Союзе отметили, что Михельсон был добрым и талантливым человеком.

Организация также выразила соболезнования родственникам и близким покойного.

Евгений Михельсон родился 31 мая 1940 года. Он начинал свою карьеру в Туркмении и занимал там должность главы Объединения мультипликационных фильмов. Позже сценарист перебрался в Россию.

Известность режиссеру принесли такие мультики, как «Бездомный Конгурджа», «Новая сказка», «Огник» и другие.

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