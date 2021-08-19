Мультипликатор Евгений Михельсон скончался на 82-м году жизни
Российский режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон скончался в среду, 18 августа, после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
На момент смерти мультипликатору был 81 год.
— Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек, — цитирует сообщение пресс-службы телеканал 360.
В Союзе отметили, что Михельсон был добрым и талантливым человеком.
Организация также выразила соболезнования родственникам и близким покойного.
Евгений Михельсон родился 31 мая 1940 года. Он начинал свою карьеру в Туркмении и занимал там должность главы Объединения мультипликационных фильмов. Позже сценарист перебрался в Россию.
Известность режиссеру принесли такие мультики, как «Бездомный Конгурджа», «Новая сказка», «Огник» и другие.