«Август и Забава»: названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье в июле

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Заместитель начальника Главного управления ЗАГС Московской области Юлия Зуева назвала наиболее популярные и редкие имена, которыми назвали жители Московской области рожденных в июле детей.

— Наиболее популярными именами у жителей Подмосковья оказались среди мальчиков Артем и Александр, у девочек — София и Анна, — цитирует Зуеву «Радио 1».

Среди наиболее популярных мальчишеских имен в регионе оказались Максим, Михаил и Иван, а среди девочек — Мария, Алиса и Виктория.

Кроме того, появившиеся на свет в июле малыши получили такие редкие имена, как Пантелей, Димитрий, Кузьма, Еримей и Август — среди мальчиков. И Искра, Забава, Муза, Аксиния, Аполлинария — среди девочек, добавила Юлия Зуева.

В пресс-службе ЗАГСов столицы в свою очередь отметили, что жители Москвы в 2021 году часто называли своих сыновей именами из мифологии. Также популярны по итогам года оказались имена, вдохновленные географией.