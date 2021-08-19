Постоялец московской гостиницы лишился наручных часов за 600 тысяч рублей

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Россия, Москва, Вознесенский переулок, 7 Карта всех событий

У постояльца одной из московских гостинец украли дорогостоящие наручные часы. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился представитель администрации отеля, расположенного в Вознесенском переулке, дом 7. Он заявил, что из номера жильца пропали часы.

По словам владельца аксессуара, его часы стоят 600 тысяч рублей. Последний раз он видел их на тумбочке. Как именно они пропали, остается загадкой.

По факту случившегося проводится проверка.

Такой же суммы денег лишился другой москвич. Неизвестный похитил с банковского его счета 600 тысяч рублей, пообещав ему вознаграждение.

Молодой человек обратился в полицию 18 августа. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил поучаствовать в опросе о качестве работы организации. Злоумышленник заявил, что за прохождение этого опроса в Сети или в мессенджере мужчине выплатят вознаграждение.

Немного подумав, молодой человек согласился. Он прошел опрос и предоставил злоумышленнику реквизиты личной карточки, стал ждать вознаграждения. Однако через некоторое время с его счета пропало 598 тысяч рублей.

Поняв, что произошло, молодой человек обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».