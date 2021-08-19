Телеведущий Евгений Попов: В сентябре для озеленения Раменок высадят около 500 деревьев

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Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов рассказал, что стартует второй этап масштабного общественного проекта по озеленению. Его началом станет экологическая акция в Раменках, которая планируется в начале сентября.

— Весной ко мне, как к журналисту, обратились жители района Раменки с просьбой привлечь внимание органов власти к необходимости восстановления зеленых насаждений, утраченных за последние годы при реализации инфраструктурных проектов. Не думал, что эта инициатива станет такой популярной: за высадку деревьев и кустарников высказалось более тысячи жителей. Вместе с москвичами провели большую подготовительную работу, в которую включились экологи, представители эковолонтерских движений, ученые МГУ. В мае были высажены первые 130 яблонь. Однако жители хотят сделать Раменки самым зеленым районом Москвы, считаю необходимым помочь им в этом, — сказал журналист.

Чтобы выполнить пожелания горожан, принято решение продолжить озеленение осенью. В сентябре планируется высадить еще около 500 деревьев.

Евгений Попов отметил, что проект имеет еще одну, не менее важную цель - повышение экологической грамотности граждан и вовлечение их в активную деятельность по защите окружающей среды.

— Организаторы не просто приглашают всех на субботник. Второй этап общественного проекта по озеленению стартует с большой экоакции в Раменках. Там будут и квесты для детей, и семинары для взрослых. Специалисты расскажут, например, почему важен раздельный сбор мусора, какие мероприятия по компенсационному озеленению наиболее эффективны. Важно, чтобы бережное отношение к природе стало частью нашей общей культуры, — заявил Евгений Попов.

Директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм считает, что такие экологические акции и проекты безусловно важны для нашего общества. На них люди знакомятся друг с другом, учатся взаимодействовать, это отличная социальная практика. А главное, что люди начинают чётко осознавать — деревья, кустарники и цветы на улицах требуют их внимания. Забота об окружающей среде становится важным внутренним мотивом людей.

Осенью также планируется высадить деревья и кустарники и в других районах Западного округа.

— Создание комфортной среды жизнедеятельности — важная задача, поскольку экология оказывает влияние на качество жизни каждого человека. Создавать эту среду можно только общими усилиями, — подчеркнул Евгений Попов.

В столице много внимания уделяется вопросам экологического благополучия. В частности, почти половина площадей, которые занимает город, озелененные территории. В рамках программы «Миллион деревьев» высажено около 130 тыс. деревьев и 4 млн. кустарников. Москва по праву считается самым зеленым мегаполисом мира.