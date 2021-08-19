Новый дом по реновации в Лианозове будет готов к заселению в следующем году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Илимская улица, вл1 Карта всех событий

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию новый дом по программе реновации жилья в столичном районе Лианозово. Он расположится во владениях 1–3 на Илимской улице.

— В настоящее время выполняется внутренняя отделка, прокладка наружных коммуникаций, ведутся фасадные работы и благоустройство придомовой территории, — рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что здание возведут по индивидуальному проекту. Его фасады облицуют керамогранитной плиткой темных и светлых цветов, подготовят места под кондиционеры. Под домом расположится одноуровневая подземная парковка.

Первый этаж будет нежилым — его отдадут под магазины, офисы и технические помещения. В здании будет 49 трехкомнатных, 50 двухкомнатных и 32 однокомнатные квартиры — всего их будет 131. В четырех квартирах сделана специальная планировка для маломобильных жильцов — увеличенные коридоры и иная сантехника.

В вестибюле будет находиться консьерж, комната для колясок, кладовая и почтовые ящики. Дом оборудован тремя лифтами разной грузоподъемности — от 1000 до 400 килограммов. Для удобства родителей с детскими колясками и маломобильных жильцов пол в вестибюле находится на одном уровне с лифтовым помещением и улицей.

Территорию вокруг дома также благоустроят, высадят цветы и кустарники, построят детскую и спортивную площадки, оборудуют парковку, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что четвертый дом в районе Головинский передадут под заселение по реновации в конце года. Здание по адресу Смольная улица, дом 21а, ввели в эксплуатацию в июле 2021 года. Под заселение объект передадут до конца года. Этот дом станет уже четвертым в районе, куда переедут новые жильцы по программе реновации жилищного фонда Москвы.