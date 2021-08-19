Психолог объяснил, из-за чего сотрудники не хотят возвращаться в офис

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Социальный опрос показал, что среди тех, кто уже вернулся в офис, 41 процент хочет снова уйти на удаленный формат работы. При этом 29 процентов опрошенных готовы приезжать в офис 2–3 раза в неделю. Причину такого явления объяснил социальный психолог Алексей Рощин.

По его словам, за пандемию сотрудники приспособились выполнять рабочие обязанности за несколько часов, хотя раньше это занимало у них целый день. Также люди научились правильно распределять время, из-за чего у них появилась возможность проводить больше времени с семьей, отдыхать, но при этом и качественно работать.

— Существенным плюсом дистанционной работы являлось то, что начальство не могло людей никуда дернуть. Грамотно распределив время, люди могли и выспаться, и прогуляться, и побыть с семьей, и выделить время на отдых, — отметил Алексей Рощин.

Также специалист подчеркнул, что существенное преимущество удаленной работы — экономия времени и денег. Многие сотрудники жили далеко от офиса и ежедневно тратили несколько часов на дорогу, передает Общественная служба новостей.

— Москва — большой город. Многие люди не могут себе позволить квартиру в Москве в получасе езды от работы. Они живут в Подмосковье или где-нибудь в Бутове, откуда очень трудно выехать. Им дистанционная работа сэкономила массу времени и денег, — объяснил социальный психолог.

Ранее Федеральная налоговая служба сообщила, что Москва — лидер по числу зарегистрированных самозанятых граждан в возрасте до 18 лет. Так, число молодых самозанятых, по данным на 1 августа 2021 года, составило почти 41 тысячу человек.