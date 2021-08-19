Почти миллион россиян подали заявление на участие в онлайн-голосовании

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Около миллиона избирателей проголосуют на выборах в Госдуму РФ онлайн. Они подали заявки на участие в электронном голосовании, передает в четверг, 19 августа, глава ЦИК Элла Памфилова.

— На сей час всего обработано заявлений 1 миллион 431 тысяча — и по онлайн-голосованию, и по «Мобильному избирателю». Заявлений об участии в дистанционном голосовании — почти миллион: 932 тысячи. Из них лидирует Москва: 738 тысяч заявлений, — рассказала она на заседании ЦИК РФ.

Около 500 тысяч заявлений подано с помощью «Мобильного избирателя», передает ее слова Интерфакс.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Недавно москвичам рассказали, где можно задать вопросы об онлайн-голосовании. Уточнить информацию можно по телефону, электронной почте, а также при помощи чат-бота на сайте mos.ru.