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Названы пять женских имен, обладательницы которых реже всего удачно выходят замуж

Виктория Сикерина

Общество
Названы пять женских имен, обладательницы которых реже всего удачно выходят замуж
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Некоторые девушки могут долго и безрезультатно искать спутника жизни. Однако причина этого может крыться в именах. Обладательницы пяти из них чаще всего подвержены неудачному замужеству и несчастливой семейной жизни.

Успешная в работе и учебе Тамара нередко сталкивается с проблемами в отношениях. Иногда ревнивость этих женщин переходит все границы, с чем не готовы мириться многие мужчины.

Неопределенная и даже легкомысленная Инга тоже обречена долгое время искать возлюбленного. Такие девушки не знают, чего хотят, отчего часто не могут реализовать себя в профессии, семье и других аспектах жизни.

Сильная и целеустремленная Людмила — перфекционист. Обычно такие женщины требуют от партнера невозможного, из-за чего впоследствии любовный роман разрушается.

Неудача часто преследует и Маргариту. Ей свойственен сложный и резкий характер, что может стать причиной поспешных решений. Отношения с мужчинами эти девушки часто заканчивают на негативной ноте.

Также Невские новости по материалам журнала Лиза отмечают, что неудача в замужестве суждена и Александре. Они чаще всего легкодоступные, что не ассоциируется с домашним уютом. Также проявлению искренних чувств мешает лидерство и желание все контролировать.

Ранее астролог Лилия Любимова рассказала, какое влияние оказывает смена фамилии на судьбу и мировоззрение человека.

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