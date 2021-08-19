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Суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, пытавшегося заживо сжечь двух женщин и ребенка

Илья Ашуров

Происшествия
Суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, пытавшегося заживо сжечь двух женщин и ребенка
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Суд признал виновным 55-летнего мужчину, который пытался заживо сжечь двух женщин и ребенка в подмосковном Пушкине. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в январе этого года. Обвиняемый с целью наживы незаконно проник в частный дом в Пушкине. Там он совершил разбойное нападение на двух женщин, требуя у них деньги и мобильные телефоны.

Одну из них он несколько раз ударил гвоздодером, а затем потребовал, чтобы они связали друг друга. После этого злоумышленник облил горючей жидкостью пол в комнате, в которой находились две женщины и маленький ребенок, и поджег помещение. Потерпевшие смогли выбраться из горящей комнаты невредимыми.

Следователям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям.

— Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, — заключила Врадий.

Недавно правоохранители раскрыли жестокое убийство девушки, которое произошло на западе Москвы двадцать лет назад. Подробности этого убийства читайте в специальном материале «ВМ».

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