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Артиста Бориса Щербакова доставили в больницу с подозрением на коронавирус

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Артиста Бориса Щербакова доставили в больницу с подозрением на коронавирус
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народного артиста России Бориса Щербакова доставили в одно из московских медицинских учреждений с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил сам актер.

По словам Щербакова, в медучреждение он решил лечь самостоятельно после того как почувствовал слабость. Испугавшись ослабленного иммунитета, он приехал в 52-ю больницу, где хотел сдать тест на COVID-19.

В клинике артистку диагностировали пневмонию, тест на наличие коронавирусной инфекции в организме показал отрицательный результат.

— Да, я действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился, — сказал он

В настоящее время актер находится под наблюдением специалистов и планирует пробыть в больнице еще какое-то время, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что художника Бориса Краснова доставили в хоспис из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Врачи сообщили, что его мозг сильно поражен, и дают ему всего несколько дней жизни.

Художник недавно переболел коронавирусом, и у него диагностировали инсульт. Врачи сообщают, что у него поражено 85 процентов головного мозга. Краснова перевели из Боткинской больницы в частный хоспис.

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