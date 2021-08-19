Художник Евгений Гороховский скончался в возрасте 70 лет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский художник Евгений Гороховский умер в возрасте 70 лет. Об этом рассказали в пресс-службе галереи Pop/off/art.

В сообщении отметили, что Гороховский за весь свой творческий путь стал классиком современного искусства. Также некоторые его работы находятся в коллекции Третьяковской галереи.

— Евгений Гороховский был одним из представителей отечественного фотореализма, придавшим ему специфическое философское звучание, — отметили в пресс-службе.

СПРАВКА «ВМ»

Евгений Гороховский родился в семье художника Эдуарда Гороховского в Одессе. После будущий художник получил образование в Школе-студии МХАТ на факультете постановки. Окончив университет, Гороховский работал по профессии в Новосибирске.

Однако в 70-е годы прошлого века в окружении современных деятелей искусства Гороховский начал путь становления как художника. Среди его друзей были Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Илья Кабаков — известные художники того времени.

В результате за всю творческую карьеру Евгений Гороховский представил свои работы на 20 персональных и 100 групповых выставках. Помимо Третьяковской галереи, его картины представлены в Kuperstich-Kabinett (Дрезден, Германия), Museum of Contemporary Art (Штутгарт, Германия), Kolodzei Art Foundation (Хайленд-парк, США), Zimmerli Art Museum at Rutgers University (Нью-Джерси, США) и многих других музеях.