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Дмитрий Саблин: Поддержка добровольцев государством защищает интересы общества

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин: Поддержка добровольцев государством защищает интересы общества
Фото: Ольга Крылова

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин считает необходимым выстраивание более тесных отношений государственных и общественных институтов в области развития социального волонтерства.

— Чрезвычайно важно усиливать взаимодействие государственных и общественных институтов. Многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации. Мы видели, насколько были активными наши добровольцы в условиях начала пандемии, когда еще не был понятен масштаб проблемы, но уже многим понадобилась помощь и поддержка, — сказал Дмитрий Саблин.

Пути развития социального волонтерства, возможности расширения его господдержки, вопросы совершенствования законодательства в сфере добровольческой деятельности обсудили участники инициированного Дмитрием Саблиным круглого стола на тему «Волонтерство как ключевая форма гражданского участия в обеспечении социальной защиты», прошедшего 18 августа в Москве.

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