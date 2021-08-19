Волонтеры собрали более 5 тысяч подписей за благоустройство прудов-регуляторов в Марьино

Фото: Александр Чикин

Волонтеры собрали более 5 тыс. подписей за благоустройство прудов-регуляторов в столичном районе Марьино. Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой.

— Благоустройство прудов-регуляторов поможет превратить их в уютное место для отдыха жителей. Это будет по-настоящему новая жизнь для всего района, — отметил парламентарий.

Счетчик собранных подписей есть на сайте марьино-закомфортнуюсреду.рф. Модераторы портала также обрабатывают предложения, поступающие от горожан. Например, они хотят видеть у прудов зоны для пикника, выгула собак, а также спортивную площадку.

Более подробно ознакомиться с проектом москвичи могут в трех торговых центрах Марьино: «Мари», «Бум» и «Мариэль». Здесь по вторникам, средам и четвергам сторонники инициативы рассказывают горожанам, как может выглядеть территория у водоемов, если ее благоустроить, а в торговом комплексе «Мариэль» можно совершить виртуальную прогулку по территории «обновленных» прудов при помощи VR-очков.

Марьинские пруды защищают прилегающие территории от подтоплений во время паводков или сильных дождей, удерживают в берегах реку Москву. Территорию вокруг водоемов не благоустраивали с конца 1970-х годов. Толстой предложил создать здесь новые прогулочные зоны и современный кластер для отдыха.