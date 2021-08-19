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Николас Кейдж лишился особняка стоимостью 6 миллионов долларов

Лала Манушакян

Общество
Николас Кейдж лишился особняка стоимостью 6 миллионов долларов
Фото: РИА Новости

Голливудский актер Николас Кейдж лишился всех попыток вернуть свой любимый особняк в Лас-Вегасе. Десять лет назад из-за неуплаты долгов в 14 миллионов долларов дом выставили на продажу, однако Кейдж не терял надежды выкупить его обратно.

В 2006 году актер приобрел этот особняк за 8,5 миллиона долларов. Площадь дома составляет 1,3 тысячи квадратных метров. В здании имеется семь комнат, офис и игровая комната, паровая баня и сауна. Интерьер оформлен в бежевых тонах и сочетается с мраморной плиткой. Также в доме есть гараж на десять автомобилей, сообщает МИР 24.

Спустя несколько лет нашелся покупатель, который отдал за особняк шесть миллионов долларов. Сам Николас Кейдж говорил со своим агентом по недвижимости о том, как много воспоминаний связаны с этим домом.

Также голливудский актер потерял еще два объекта недвижимости, которые находились в Новом Орлеане и Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж сыграет самого себя в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

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