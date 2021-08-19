«Черный ящик» разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В направили на расшифровку

Фото: Минобороны РФ

«Черный ящик» самолета Ил-112В, который разбился в районе села Никольское в Московской области, направили на расшифровку. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил представитель комиссии по расследованию ЧП.

— Твердотельный защищенный бортовой накопитель уже направлен на расшифровку… О причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно, — сказал он.

Отмечается также, что обломки судна извлекли с места крушения и доставили в Жуковский в ЛИИ им. Громова для дальнейшего расследования причин трагедии, передает РИА Новости.

Военный транспортник разбился утром 17 августа во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту самолета находились три человека: шеф-пилот — летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. В настоящее время на месте крушения ведется расследование под руководством первого заместителя ЗМСУТ СК России Александра Перепелицына.

Так, следователи и криминалисты выехали на место крушения Ил-112В для проведения проверки. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».