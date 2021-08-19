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Мосприрода проведет уроки по экологии для москвичей 23–27 августа

Виктория Сикерина

Общество
Мосприрода проведет уроки по экологии для москвичей 23–27 августа
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосприрода проведет более 30 уроков по экологии для горожан и гостей столицы 23–27 августа. Об этом сообщили в четверг, 19 августа, в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве подчеркнули, что вход на занятия совершенно бесплатный. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте департамента и выбрать подходящий по дате и времени урок.

— Специалисты Мосприроды подготовили квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры, — отметили в пресс-службе.

Также в департаменте природопользования добавили, что на уроках будут действовать правила по допустимому количеству человек и средствам защиты от коронавирусной инфекции, добавили в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Пресс-служба Мосприроды сообщила, что в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа, для жителей и гостей Москвы будут проведены более 15 бесплатных творческих уроков. Посетителям предложат поучаствовать в викторинах, квестах и мастер-классах.

12 и 13 августа Мосприрода открыла цикл занятий, посвященных ночным хищникам.

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