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Депутат Госдумы призвала менять детский контент в интернете

Иван Юминов

Общество
Депутат Госдумы призвала менять детский контент в интернете
Фото: Пресс-служба Госдумы

Родители не должны опасаться за виды деятельности ребенка в детском лагере, поэтому контент в интернете необходимо заменять на конструктивный. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.

— Нам сегодня необходимо так называемый деструктивный контент заменять конструктивным. То есть и фильмы, и мультфильмы, и передачи, и игры, в том числе, в детских лагерях должны предполагать нечто такое, что будет формировать четкий каркас из духовно-нравственных ценностей в наших ребятах. Чтобы родители, которые отдают своих детей на отдых, не опасались таких игр, — приводит слова парламентария «НСН».

13 августа вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что цензура и нарушение свободы творчества неприемлемы, но государство должно задавать минимальные рамки приличия, чтобы из бюджета не выделялись деньги на «откровенно русофобские произведения».

Либеральную интеллигенцию, по его словам, нельзя полностью лишать госфинансирования, так как в этом случае ее «колоссальная энергия» будет направлена на разрушение.

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