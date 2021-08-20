Ремонт фасада «маршальского» дома в центре Москвы завершен на 90 процентов

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Фасад «маршальского» дома на улице Садовая-Кудринская, дом 28-30, отремонтирован примерно на 90 процентов. Об этом сообщили в столичном Фонде капитального ремонта.

— На сегодняшний день отремонтировано уже около 90 процентов фасада. Недавно была завершена реставрация шпилей на крыше дома, на очереди балясины, — говорится в сообщении.

Форма для отливки будет создана по лучшему сохранившемуся элементу, всего специалистам предстоит отлить 90 балясин. В 2020 году, как уточнили в фонде, стартовала программа софинансирования проведения реставрации в рамках капитального ремонта жилого фонда Москвы.

В жилых домах-памятниках, которые имеют сложные архитектурные элементы, есть возможность проводить дополнительные работы, направленные на восстановление исторического портрета. На данный момент в городе реставрация проводится в 14 жилых домах-памятниках, отмечает агентство городских новостей «Москва».

18 августа сообщалось, что особняк, построенный в начале XIX века, отреставрируют в Мещанском районе Москвы. Здание со статусом объекта культурного наследия расположено по адресу проспект Мира, дом 25, строение 1.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, специалисты уже приступили к демонтажу поздних перегородок и укреплению фундаментов. Также в особняке начали чистить стены и потолки.

Перед началом реставрации эксперты изучили особенности культурного здания и ознакомились с архивными материалами, на основе которых был составлен проект работ.