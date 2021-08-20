ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила документы об испытаниях биооружия спецслужб Японии на советских гражданах в годы Второй мировой войны.

В 1930-1945 годах в плену у японцев оказались несколько тысяч граждан СССР. Значительную часть из тех, кто оказался в Маньчжурии, поместили в концлагерь «Хогоин» в районе Харбина.

Спецслужбы страны, как отмечается, не смогли под пытками заставить пленных работать против СССР, поэтому в 1945 году их отправили в специальный отряд 731-й Квантунской армии, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии.

Там на советских гражданах испытывали бактериологическое оружие, а основные объекты по его разработке были сосредоточены в Маньчжурии. В число архивных материалов вошли протоколы допросов начальника концлагеря Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси.

Иидзима признался, что лагерь был рассчитан на 150 человек, в нем содержались только русские мужчины. Для производства опытов с изучением действия смертоносных бактерий нужны были «живые люди», добавил он.

При этом Ямагиси лично отправил на смерть около 40 человек, в число которых вошел солдат Красной армии Демченко, который не стал выдавать какую-либо информацию об СССР. Кроме того, в список жертв вошли офицер Игнатов, а также граждане Канев, Перебоев и Романченко, сообщает РИА Новости.

8 августа ФСБ впервые рассекретила доказательства того, что японская армия готовилась к войне с СССР еще с 1938 года. Среди архивных документов был найден приказ № 70 о проведении «разведки боем» частям 3-й армии от 9 августа 1938 года. Он был отдан во время конфликта между Японией и Советским Союзом у озера Хасан.

Кроме того, данные о готовности Японии вступить в войну с СССР подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, датируемый 1949 годом. В ходе допроса он признал, что в январе 1938 года им был отдан приказ «частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом».

В военные годы Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказывалась от плана войны с СССР. 8 августа 1945 года СССР заполучил доказательства того, что Япония готовит бактериологическое оружие. Учитывая союзнические отношения между Германией и Японией, СССР объявил Японии войну.

Капитуляцию японских войск определил разгром Квантунской армии. Акт о капитуляции был подписан японскими властями 2 сентября 1945 года.