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Более трех тысяч ламп заменили на светодиодные в Москве с начала 2021 года

Илья Ашуров

Город
Более трех тысяч ламп заменили на светодиодные в Москве с начала 2021 года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С начала этого года на улицах столицы заменили свыше трех тысяч натриевых и галогеновых ламп на светодиодные. Фонари с этим типом ламп потребляют до 30 процентов меньше энергии.

Руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов сообщил, что в общей сложности на улицах города более 680 тысяч разного рода светильников, из них 165 тысяч — светодиодные. При этом замена натриевых и галогеновых ламп происходит постепенно, по мере истечения их срока эксплуатации или выхода из строя.

— На сегодняшний день светодиоды — один из самых энергоэффективных источников света. Светодиодный светильник потребляет в несколько раз меньше электрической энергии, при этом уменьшается общая нагрузка на электрические сети, — рассказал Торсунов.

В 2021 году в городе заменили 3200 ламп. Всего до конца года планируется заменить шесть тысяч приборов освещения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До середины сентября 2021 года в Москве благоустроят около четырех тысяч дворовых территорий общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. В рамках обновления дворов также будут установлены новые опоры освещения с энергосберегающими лампами.

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