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Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы

Илья Ашуров

Город
Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В этом году коммунальный флот собрал с водной акватории столицы более 400 тонн мусора. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, задача коммунального флота — поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. Суда-мусоросборщики ежедневно очищают водную поверхность от мусора и прочих загрязнений, а также поднимают со дна реки иловый осадок в местах водовыпусков.

— Ежемесячно в зависимости от сезона с поверхности водной акватории собирается от 50 до 110 тонн мусора. С начала 2021 года коммунальные суда убрали 427 тонн или почти 1,5 тысячи кубометров плавающего мусора, — рассказал заместитель мэра.

Также он отметил, что коммунальный флот уделяет особое внимание сбору мусора в верховьях Москвы-реки. Сохранение чистоты этого участка акватории позволяет избавить от загрязнения основное русло реки, идущее вниз по течению.

Решение экологических проблем — одна из основных задач московских властей. 23–27 августа Мосприрода проведет более 30 уроков по экологии для горожан и гостей столицы. В ведомстве подчеркнули, что вход на занятия совершенно бесплатный. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте департамента и выбрать подходящий по дате и времени урок.

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