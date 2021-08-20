«Уверенность как после пары бокалов»: астролог объяснила, каким будет 20 августа

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Астролог Ольга Осипова рассказала, чего ждать от 20 августа. Сегодня, по ее прогнозу, все будет переплетено, одно событие повлечет ряд других.

— Задумайтесь о том, что брошенный вами полиэтиленовый пакет однажды убьёт большущего кита, сказанное вами неловкое слово может уничтожить чью-то репутацию, записанная вами песня может длительное время вызывать рвоту у людей, которые стесняются попросить таксиста сделать тише, — пишет астролог на своей странице в Instagram.

Специалист рекомендует провести день в тишине, чтобы услышать, как ваше сердце бьётся в такт ритмам Вселенной. Также сегодня Луне нравятся люди, которые находят время помочь убогим и несчастным.⠀

— Оппозиция Солнца с Юпитером может взрывать даже тихонь. Не удивляйтесь, если сегодня вы вдруг ощутите уверенность, какая приходит после пары бокалов. Постарайтесь оценивать опасности и рассчитывать риски. Не беситесь, если не получается с первого раза, умойтесь ледяной водичкой и попробуйте ещё разок. Стремитесь перенаправить агрессию в напористость, а строптивость в энергичность, — рекомендует астролог.

Сегодня в течение дня будет особенно сильно работать правило бумеранга: как вы относитесь к людям, так и люди относятся к вам. ⠀

— Чаще тусуйтесь рядом с водичкой и берегите верхние дыхательные пути. Не занимайтесь кардио: нагрузки на сердце сегодня не оценит Луна. Не начинайте нового и отложите все финансовые вопросики до лучших лунных суток. Не ходите к начальству с предложениями и не увольняйтесь. Если вы сегодня начнёте покашливать и температурить, постарайтесь оставаться в хорошем настроении: так Луне станет ясно, что вам надо помочь с выздоровлением, — объясняет эксперт.

Отметим, что ранее астролог рассказала, как ретроградный Уран скажется на жизни людей.