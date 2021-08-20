Наталья Сергунина рассказала о программе культурных площадок Москвы ко Дню российского флага

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Культурные площадки Москвы пригласили горожан на праздничную программу в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятия состоятся с 20 по 22 августа в онлайн- и офлайн-форматах. Участие в программе бесплатное, для некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация.

— Специальную программу подготовили парки, библиотеки и культурные центры Москвы, а также ВДНХ. Всего запланировано более 70 праздничных онлайн- и офлайн-событий. Москвичей и жителей других городов ждут познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи, — отметила заммэра.

Так, 21 августа в библиотеке № 263 можно будет ознакомиться с историей российского флага. Начало лекции запланировано на 16:00.

Литературно-музыкальный вечер «Окуджава. Арбат. Троллейбус» состоится в Доме Гоголя на Никитском бульваре 21 августа в 18:00.

На следующий день, 22 августа, в 14:00 Галерея Ильи Глазунова приглашает москвичей на интерактивное занятие «Повесть о Куликовской битве». Лектор расскажет посетителям о цикле работ Ильи Глазунова, которые посвящены легендарной схватке.

Большое количество мероприятий также состоится на ВДНХ. Так, например, 22 августа в центре «Космонавтика и авиация» в 13:00, 15:00 и 17:00 пройдет экскурсия «Космические форпосты. Станция «Мир» и другие». В рамках урока специалисты поведают горожанам о создании российских орбитальных станций, а также покажут их макеты в полном масштабе.

Праздничную онлайн-программу также подготовили парки Москвы. Все мероприятия состоятся 22 августа в социальных сетях.

Например, Воронцовский парк в 11:00 откроет виртуальную выставку «Восемь интересных фактов о флаге России». Через час Таганский парк покажет жителям города рисунки учеников одной из столичных художественных школ в рамках выставки «Три цвета русской славы».

Узнать о том, в каких частях мира, кроме России, был установлен российский флаг, можно будет на занятии Бабушкинского парка в 14:00. В это время начнется лекция «Рекорды российского флага».

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников России. Он был утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Этот день не является для граждан выходным.