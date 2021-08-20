«День раскрытия больших тайн»: астролог рассказала, чего ждать от полнолуния 22 августа

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В воскресенье, 22 августа, ожидается полнолуние. Обычно в это время людей подстерегают опасности, но этот случай — исключение. О том, каким будет день, рассказала астролог на своем YouTube-канале Olga Astrology.

— Полнолуние считается днем эмоциональным: мы уже не можем скрывать свое отношение к тем или иным событиям, потому что Луна провоцирует нас, она вытаскивает наружу все то, что мы раньше скрывали. День полнолуния считается днем ясности и понимания, куда привела нас жизнь. То есть мы в этот день можем увидеть результаты усилий, которые раньше предпринимали.

По словам эксперта, Юпитер — это символ социального, справедливости и морали.

— Все, что где-то было нарушено, в этот день может выйти на поверхность: мы можем узнавать очень серьезные тайны, которые хранили от нас либо правительство, либо какие-то общественные организации. С другой стороны, Юпитер является символом богатства, процветания, успеха, радости, и это полнолуние может многим из нас принести завершение каких-то очень значимых процессов жизни, — заявляет эксперт.

22 августа будет днем долгожданной удачи, успеха, победы, выигрыша. Это время глобального перехода из одного уровня в другой.

— Мы увидим, к чему стремимся, поймем, куда направить наш следующий шаг. День хорошо подходит для духовной работы, медитации, общественной деятельности.

В период с 22 августа по 6 сентября нужно заниматься теми делами, которые вы бы хотели убрать из своей жизни. Астролог отмечает, что это время убывающей Луны, она будет забирать все то, что вам не нужно.

Ранее астролог дала прогноз на 20 августа.