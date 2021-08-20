Пьяный мужчина ограбил москвичку в ее собственной квартире в Северном Медведкове

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На северо-востоке столицы мужчина ограбил москвичку в ее собственной квартире. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 19 августа в Северном Медведкове. В квартиру к москвичке ворвался пьяный мужчина с ножом в руках. Он избил женщину и сорвал с ее шеи драгоценную цепочку.

После этого злоумышленник скрылся. Потерпевшая была доставлена в больницу, где у нее диагностировали множественные ссадины и гематомы.

Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В тот же день в столице произошел еще один случай разбойного нападения. Злоумышленник с ножом ограбил кондитерский магазин на улице Истры. По словам администрации магазина, им нанесен ущерб на 3,5 тысячи рублей.