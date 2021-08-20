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«Страшные болезни»: Бузова назвала последствия мужских измен для женского организма

Виктория Сикерина

Общество
«Страшные болезни»: Бузова назвала последствия мужских измен для женского организма
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о влиянии мужских измен на женский организм.

Звезда убеждена, что неверность со стороны мужчин забирает у женщин здоровье, а также уверенность в себе и здоровую самооценку. По словам Бузовой, она знает множество примеров, когда после мужских измен женщины страдали от тяжелых заболеваний.

— Здоровье, между прочим, вы забираете. Сколько примеров, когда женщина страдает от того, что муж ей изменяет, а потом заболевает страшными-страшными (болезнями — прим. «ВМ»), — заявила артистка.

Также Ольга Бузова отметила, что большинство таких заболеваний происходит на нервной почте, сообщает телеканал 360.

Ранее экс-избранник звезды Давид Манукян поделился подробностями их страстного романа. По словам блогера, он даже сделал предложение руки и сердца Ольге Бузовой. Однако реакции не последовало. Дава часто напоминал Ольге о подготовке к торжеству, но ответных действий не было. Это стало одной из причин расставания. Также Давид Манукян отметил, что спустя время их яркие чувства начали угасать, и это тоже стало поводом для разрыва отношений.

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