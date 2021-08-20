Экскурсия по Музею Пушкина собрала рекордное число гостей — 500 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Директор Государственного музея имени А. С. Пушкина Евгений Богатырев провел экскурсию в прямом эфире по экспозиции творческого наследия великого русского поэта. К виртуальной прогулке присоединились почти 500 гостей, что стало рекордным показателем для музея в условиях пандемии.

Онлайн-экскурсия была построена таким образом, чтобы максимально точно приблизить гостей к реальной жизни музея — от входа в здание до финальной точки прогулки у копии памятника Пушкину. Основные локации в залах музея определены неслучайно: все экспонаты, редкие вещи, картины и памятники, о которых рассказал Евгений Богатырев, связаны с историческим прошлым Москвы.

— Хотелось особо уделить внимание тем экспонатам, которые так или иначе связаны с Москвой. Я думаю, в этом есть особый смысл, поскольку наш музей — это детище москвичей, детище тех, кто любил и любит Пушкина, — отмечает Евгений Богатырев.

По его словам, из 170 тысяч единиц хранения, которые составляют гордость коллекции, 1/3 — это дары москвичей, что говорит об особой заинтересованности горожан в сохранении истории столицы.

— Многие наши посетители, гости с большим трепетом относятся к истории, культурному наследию столицы, имеют свои предложения и идеи о том, как сохранять, развивать и преумножать тот ценнейший багаж исторических знаний, который есть у нашего города. Сейчас, когда идет сбор предложений в Народную программу партии «Единая Россия», у каждого из нас есть возможность поделиться своим опытом и предложениями, чтобы совместными усилиями сохранять память об историческом прошлом нашего города, — дополнил Евгений Богатырев.

Здание музея располагается на Пречистенке. В историческом особняке размещены постоянные экспозиции, выставочные и читальный залы, концертный и конференц-залы. Здесь хранятся редкие книги, экспонаты, частные коллекции.

— Особняк на Пречистенке является одним из самых красивых домов. Это усадьба, которая сохранилась в полном своем объеме с того удивительного времени — начала XIX века, в которой и располагается наш музей. Это абсолютное украшение Москвы и Пречистенки — улицы, которая очень хорошо сохранилась с пушкинских времен, — говорит Евгений Богатырев.

Зрители из разных уголков Москвы смогли прогуляться по музею и узнать самые необычные факты из жизни Пушкина. Например, гости онлайн-прогулки увидели уникальную запись о том, где был крещен русский поэт, узнали об отношениях Пушкина с царем Николаем Первым, о том, сколько адресов сменила семья Пушкина и многое другое.

— Я давно хотел сходить в Музей Пушкина по нескольким причинам. Во-первых, очень люблю его творчество еще со школьных лет, а во-вторых, музей действительно расположен на одной из самых удивительных улиц Москвы. Пречистенка сама по себе очень интересна с точки зрения исторических событий, а музей с его экспозицией — это еще более глубокое знакомство с прошлым. Более того, экскурсию вел директор музея, который занимает свою должность с 1990 года и знает о нем все, — делится впечатлениями гость экскурсии, студент Тимирязевской академии Иван Ратушний.

Впервые за долгое время экскурсия по музею собрала 500 человек единовременно, которые, судя по отзывам и комментариям к трансляции, провели время познавательно.