Андрей Бочкарев: Проходку всех тоннелей Большой кольцевой линии метро планируется завершить до конца года

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Проходку тоннелей Большой кольцевой линии метро планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте последней щитовой проходки тоннеля на Большой кольцевой линии. Это 70-й по счету тоннель на БКЛ — его построит шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Елена» на восточном участке. Также в настоящее время ведется проходка еще нескольких участков нового метрокольца. До конца этого года все тоннели на БКЛ будут пройдены, — рассказал Андрей Бочкарев.

Глава Строительного комплекса уточнил, что строительство последнего тоннеля БКЛ на участке между станциями «Кленовый бульвар» и «Каширская» будет вестись на глубине от восьми до 25 метров.

— Тоннелепроходческому комплексу предстоит работа в условиях плотной городской застройки, в том числе в технической зоне действующих тоннелей Замоскворецкой линии метро. Работы будут вестись с соблюдением необходимых мер безопасности, — подчеркнула Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что соседний, правый перегонный тоннель на этом участке уже пройден на 70 процентов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов уточнил, что в настоящее время на восточном участке БКЛ тоннелепроходческий комплекс «Лилия» ведет строительство двухпутного перегона между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» — пройдено более 70 процентов тоннеля.

— Еще один десятиметровый щит «Виктория» на текущий момент проложил более 50 процентов двухпутного тоннеля от «Печатников» в сторону «Нагатинского Затона». Тоннелепроходка от станции «Кленовый бульвар» до площадки № 2» завершилась месяц назад при помощи щита-гиганта «Победа», — рассказал Юрий Кравцов.

По его словам, еще один ТПМК по имени «Эсмина» на юго-западе Большого кольца ведет проходку соединительной ветки в депо «Аминьевское».

— Всего на Большой кольцевой линии метро с начала реализации мегапроекта — в 2012 году, щиты стартовали 70 и финишировали 65 раз. Щитовая проходка всех тоннелей на всем протяжении Большой кольцевой линии метро завершится до конца текущего года, — заключил Юрий Кравцов.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте проходки последнего тоннеля на Большой кольцевой линии метро.

— Сегодня начали строить последний, 70-й тоннель на Большой кольцевой. Он пройдет между «Кленовым бульваром» и «Каширской», — написал Сергей Собянин в своем аккаунте в социальной сети.