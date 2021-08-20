Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Центр «Марс» пригласил москвичей на День рождения

Ольга Маркова

Развлечения
Центр «Марс» пригласил москвичей на День рождения
Фото: Вечерняя Москва

Центр современного искусства «Марс» в текущем году отмечает 33-летие с момента создания. В честь знаменательного события в центре подготовлена праздничная программа, которая продлится с 20 по 28 августа.

Старт мероприятиям даст 20 августа турнир по настольному теннису, который пройдет на крыше центра. Здесь можно будет не только поиграть, но и послушать ди-джей сеты молодых музыкантов. ART бонусом к турниру станет посещение выставки «Божественная математика» медиа художника Константина Худякова.

В субботу, 21 августа, гостей ждет грандиозный музыкальный шабаш. Многочасовую программу составляют художественные и театральные перформансы и много музыки — от электроники всех направлений до хандпана и саксофона.

22 и 26 августа объявлены Днями «Зеленого Марса». Посетители увидят музыкальный дивертисмент с шедеврами классики в традиционном исполнении и современной обработке.

В понедельник и во вторник в Instagram аккаунте центра пройдут Дни щедрого Марса.

Открытие главного выставочного проекта года — DEEP INSIDE/GHT — состоится в среду, 25 августа. Гости центра увидят иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект художника-визионера Марии Луттик.

В пятницу, 27 августа, посетителей центра ожидает музыкально-целительный перформанс с уникальными Тибетскими поющими чашами.

Завершит праздничную неделю 28 августа паблик-ток с основателем центра «Марс» Константином Худяковым. На встрече участники услышат из первых уст историю создания первого частного музея нашей страны.

Участие в отдельных мероприятиях по билетам, сообщается на сайте центра.

Читайте также:
день рождениякультурный центрСовременное искусство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Все мнения
О проекте