Центр «Марс» пригласил москвичей на День рождения

Фото: Вечерняя Москва

Центр современного искусства «Марс» в текущем году отмечает 33-летие с момента создания. В честь знаменательного события в центре подготовлена праздничная программа, которая продлится с 20 по 28 августа.

Старт мероприятиям даст 20 августа турнир по настольному теннису, который пройдет на крыше центра. Здесь можно будет не только поиграть, но и послушать ди-джей сеты молодых музыкантов. ART бонусом к турниру станет посещение выставки «Божественная математика» медиа художника Константина Худякова.

В субботу, 21 августа, гостей ждет грандиозный музыкальный шабаш. Многочасовую программу составляют художественные и театральные перформансы и много музыки — от электроники всех направлений до хандпана и саксофона.

22 и 26 августа объявлены Днями «Зеленого Марса». Посетители увидят музыкальный дивертисмент с шедеврами классики в традиционном исполнении и современной обработке.

В понедельник и во вторник в Instagram аккаунте центра пройдут Дни щедрого Марса.

Открытие главного выставочного проекта года — DEEP INSIDE/GHT — состоится в среду, 25 августа. Гости центра увидят иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект художника-визионера Марии Луттик.

В пятницу, 27 августа, посетителей центра ожидает музыкально-целительный перформанс с уникальными Тибетскими поющими чашами.

Завершит праздничную неделю 28 августа паблик-ток с основателем центра «Марс» Константином Худяковым. На встрече участники услышат из первых уст историю создания первого частного музея нашей страны.

Участие в отдельных мероприятиях по билетам, сообщается на сайте центра.