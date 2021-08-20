Путин встретится с президентом Казахстана для обсуждения ситуации в Афганистане

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит с ним ситуацию в Афганистане. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщается на сайте Кремля.

Переговоры состоятся в субботу, 21 августа. Президенты обсудят развитие российско-казахстанских отношений и проблемы региональной повестки. В частности, лидеры двух стран рассмотрят ситуацию, которая наблюдается в Афганистане, говорится в сообщении.

До этого СМИ сообщили о разногласиях Путина и президента США Джо Байдена по ситуации в Афганистане. Россия планирует сохранить Среднюю Азию «в области своего влияния». В связи с этим президент РФ Владимир Путин на встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве активно призывал его отказаться от военного присутствия в Афганистане.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.