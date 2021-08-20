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Исторический музей показал произведения Императорского стеклянного завода

Ольга Маркова

Развлечения
Исторический музей показал произведения Императорского стеклянного завода
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Государственный исторический музей представляет выставку произведений Императорского стеклянного завода XIX века — начала XX века.

В экспозиции рассказана история предприятия, показаны технологические и художественные достижения императорских стекольных дел мастеров.

Посетители увидят более 100 работ, большинство из которых было изготовлено по заказам Императорского двора. Они составляли обязательную часть приданого великих княжон, использовались в качестве предметов сервировки и украшения интерьера, были признаком высокого статуса для их обладателей из аристократических фамилий.

Императорский стеклянный завод был также неизменным участником всероссийских и всемирных выставок. В экспозиции представлены произведения, которые специально создавались мастерами завода для демонстрации достижений России в этой промышленной отрасли.

Выставка открыта с 18 августа по 10 ноября, сообщается на сайте музея.

Также в историческом музее открыта выставка «Время перемен. Покровский собор в 1920–1930-е годы». В июле текущего года храму Василия Блаженного исполнилось 460 лет. Собор в течение своей долгой жизни неоднократно менял облик. Однако в 1920–1930-е годы проводилась масштабная реставрация, в основе которой лежала идея воссоздания первоначального его вида.

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