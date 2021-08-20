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Музей космонавтики примет участие в акции «Ночь кино»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей космонавтики примет участие в акции «Ночь кино»
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Музей космонавтики 28 августа приглашает посетителей принять участие во всероссийской акции «Ночь кино».

Документальный фильм «Мой папа космонавт», который в этот вечер представит музей, рассказывает о том, что есть дети, для которых космос — это «папина работа», а «космонавт» — самый родной и близкий человек. Дети и расскажут, как папы готовятся к космическим полетам и совершают их. На кинопоказе будут присутствовать создатели фильма, а также космонавты, чьи дети приняли участие в съемках.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Также в музее открыта выставка «17 космических зорь Германа Титова», приуроченная к 60-летию первого суточного полета человека в космос. Здесь можно увидеть реликвии и подлинные документы из личного архива семьи Титовых, Центрального архива Министерства обороны РФ, архивов, музеев и частных коллекций, связанные с жизнью и полетом космонавта Германа Степановича Титова.

Гости музея узнают об обучении, научной деятельности, подготовке в отряде космонавтов и самом полете в космос. Будут представлены военная форма и медаль Героя Советского Союза Германа Титова, газеты 1961 года, значки, открытки, подарки, поздравительные телеграммы, книги.

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