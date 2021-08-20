Родителей мальчика из Москвы, которого родной отец выбросил из окна пятого этажа, лишат прав

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Родителей двухлетнего мальчика из Москвы, которого родной отец выбросил из окна пятого этажа, лишат прав. Мальчик после выписки из больницы чувствует себя хорошо, он все еще носит гипс на ноге. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

— Сейчас он живет у родной бабушки, которая назначена временным опекуном. В отношении родителей ребенка подан иск о лишении родительских прав, — сказала Нефедова.

Двухлетнего Максима навестили прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров и помощник прокурора Анна Булыгина. Они отметили, что в настоящее время малыш чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку. Он общительный и жизнерадостный.

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Нефедова также отметила, что ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, поставлен прокуратурой на контроль.

В среду, 4 августа, 24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и большую кровопотерю.

В тот же день Следственный комитет задержал отца мальчика. Его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

6 августа суд постановил заключить мужчину под стражу до 4 октября 2021 года.