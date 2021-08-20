Началось строительство учебного корпуса на 400 мест в районе Аэропорт

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— В районе Аэропорт по адресу улица Константина Симонова, владение 3, строение 1 началось строительство учебного корпуса а 400 мест с дошкольным отделением старшего возраста, обучающихся по экспериментальной программе на 50 мест. Строители приступили к подготовительным работам. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь трехэтажного здания составит 6,8 тысяч квадратных метров.

На 1 этаже будут расположены комнаты охраны с диспетчерским пультом, гардероб, учебные кабинеты (иностранный язык, окружающий мир), кружковые для развивающих занятий, медкабинет, обеденный зал на 175 мест, кладовые, санитарно-бытовые помещения. На 2 этаже – спортивные залы, актовый зал, артистические, учебные кабинеты.

На 3 этаже запроектированы учебные кабинеты, игровая для группы продленного дня, технический центр, библиотека с читальной зоной, методический кабинет и т.д.

Учебное заведение будет оснащено современным оборудованием для обучения и воспитания детей, для всестороннего физического и эстетического развития. Помещения здания оборудуют всеми необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан.