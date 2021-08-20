Полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя

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Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте фальсифицированных алкогольных напитков в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В подпольном цеху, где изготавливали фальсифицированные спиртные напитки под чужими товарными знаками, задержали 12 человек. Все они — жители городов Тольятти и Оренбурга. Участники группы дали признательные показания. Правоохранители предполагают, что злоумышленники могут быть причастны к аналогичным преступлениям на территории ЦФО.

— В помещении цеха находились две производственные линии, резервуары для смешивания жидкостей, стеклянная тара, упаковка, крышки и этикетки. Обнаружено около 70 тысяч литров спирта, 30 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и порядка 25 тысяч бутылок готового к сбыту фальсифицированного алкоголя с логотипами известных брендов, — цитирует Волк сайт «МВД Медиа».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в пятницу, 20 августа, столичная полиция изъяла более 400 килограммов немаркированной рыбной продукции.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли рыбу семейства осетровых и икру. Указанные виды рыб занесены в Красную книгу России, их добыча, предположительно, осуществлялась браконьерским способом.