Московские воспитатели примут участие в образовательном марафоне «Нескучная осень»

Фото: Виктор Хабаров, Вечерняя Москва

Воспитатели детских садов Москвы с 23 августа по 15 сентября станут участниками образовательного марафона «Нескучная осень». Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

В онлайн-формате будут проведены 11 вебинаров, на которых осветят актуальные темы дошкольного образования.

— Экспертами выступят методисты Городского методического центра Москвы и воспитатели столичных школ. Они ответят на самые распространенные вопросы по организации образовательного процесса в первый месяц учебного года и дадут практические рекомендации, как помочь ребенку адаптироваться в детском саду, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, воспитатели могут присоединиться к авторским мастер-классам в области прикладного творчества, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также Центр современного искусства «Винзавод» представляет выставку фотографа Саши Генциса «Природа или прогресс». Посетители увидят около пятидесяти фотографий, которые будут тематически разнесены на два разных полюса выставочного пространства. С одной стороны, зрители полюбуются захватывающими пейзажами, а с другой — заводскими помещениями промышленных гигантов.

В свою очередь Дарвиновский музей приглашает на VII фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители музея познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями.