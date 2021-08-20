Мужчина обокрал бывшего работодателя на миллион рублей

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Россия, Москва, Усачёва улица Карта всех событий

Столичные сотрудники уголовного розыска задержали приезжего мужчину, который похитил у фирмы, где ранее работал, товар на сумму более одного миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЦАО в пятницу, 20 августа.

Предварительно установлено, что мужчина под видом сотрудника компании по поддельным накладным забирал со склада компьютерную технику. Подобные действия он совершал на протяжении нескольких месяцев. Ущерб фирмы составил более одного миллиона рублей.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого на улице Усачева в Москве. Им оказался 41-летний приезжий, ранее работавший в данной компании.

Злоумышленник признался, что похищенную технику он продал, а вырученные деньги потратил на свое усмотрение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее также сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 65-летнюю жительницу столицы, которая подозревается в присвоении и хищении денежных средств в особо крупном размере. Москвичка занимала должность главного бухгалтера в одной из фирм, располагавшейся в Большом Знаменском переулке. Женщина имела доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Используя доступ, она перевела на подконтрольный ей банковский счет более двух миллионов рублей.

Уже после увольнения из компании женщина снова перевела себе деньги. Воспользовавшись знанием электронных цифровых ключей к счетам организации, она присвоила себе более шести миллионов рублей.