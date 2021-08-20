«Лахта Центр» в Петербурге окрасится в триколор в честь Дня флага РФ

Фото: АГН Москва

Бизнес-центр «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге окрасится в цвета триколора в честь Дня флага России, 22 августа. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали на странице общественно-делового комплекса в соцсети «ВКонтакте».

Также подсветку в цветах триколора организуют на стадионе «Газпром Арена», Большом проспекте Петроградской стороны и Дворцовом мосту.

Всего в Петербурге будут оформлены 200 элементов благоустройства. Среди них 160 будут вывешенные на Невском проспекте и центральных площадях города. Иллюминацию будут высвечивать с 20:50 до 05:00, пишет портал «Невские новости».

Пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети отметила, что в День флага РФ Останкинская и другие телебашни России включат праздничную подсветку. На фасадах башен жители смогут увидеть триколор. Помимо Москвы, к акции подключились Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Самара и другие города.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников России. Он был утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Этот день не является для граждан выходным.