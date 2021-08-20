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Депутат заявил, что цены на базовые продукты должны оставаться приемлемыми весь год

Анастасия Волоснова

Общество
Депутат заявил, что цены на базовые продукты должны оставаться приемлемыми весь год
Фото: Пресс-служба Госдумы

Необходимо стремиться к тому, чтобы базовый набор продуктов в Москве оставался в приемлемом диапазоне цен в течение всего года. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный.

По его словам, в настоящее время стоимость овощей в столице и в целом по России начала снижаться благодаря мерам, которые ввели столичные власти и «Единая Россия».

— В дополнение к уже действующему мониторингу цен по 35 ключевым позициям, который ведет департамент торговли Москвы, наши активисты и волонтеры провели серию рейдов на рынках и ярмарках столицы. Это позволило составить точную картину реальных ценников, — пояснил Выборный.

При этом начальник управления продовольственной безопасности столичного департамента торговли и услуг Елена Жафярова рассказала о работе в столице ярмарок выходного дня. Так, в Москве можно посетить 72 ярмарки выходного дня, 49 межрегиональных ярмарок и четыре региональные.

— Создание таких площадок позволило сократить цепочку от фермера и частника до покупателя. До конца текущего года будет открыто еще порядка десяти ярмарок, — заявила Жафярова.

Она напомнила, что также в столице работают 22 традиционных рынка.

До этого аналитики назвали самое затратное для жителей России время года. Отмечается, что именно зимой жители РФ тратят больше всего денег из-за большого количества чередующихся праздников. Кроме того, в холодное время года цены на продукты также растут. Средний чек в обычном универсаме возрастает до 700 рублей.

Также аналитики сообщили, что съемное жилье в Москве подорожает к концу 2021 года. Так, стоимость аренды жилой площади в Москве вернулась к тем значениям, которые были зафиксированы до пандемии коронавирусной инфекции, однако из-за спроса на недорогое жилье в столице снять квартиру может обойтись на 10 процентов дороже.

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