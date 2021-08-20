Названы три женских имени, обладательницы которых скрывают эмоции

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Эксперты составили топ-3 женских имен, обладательницы которых предпочитают не демонстрировать свои эмоции.

Так, девушки с именем Диана отличаются спокойствием и уравновешенностью. Даже в экстренной ситуации они способны контролировать свое состояние и не потерять лицо. Обладательницы этого имени умеют анализировать происходящее и не позволяют подчинить разум сиюминутным слабостям. Также они нетерпимы и к чужой сентиментальности.

Евгении не так хладнокровны, как это может показаться на первый взгляд. Они бывают ранимы, несмотря на то что не позволяют одержать верх эмоциям и умеют владеть собой. Барышни с этим именем постараются не показать обиду, хотя дастся им это нелегко. Они будут сохранять невозмутимость и тщательно подбирать слова.

Обладательницы имени Яна мудры и терпеливы. Окружающие часто воспринимают их как тихонь, не имеющих смелости выразить свое мнение. Однако на самом деле они принимают решение внутри себя и не торопятся делиться планами. Эти девушки обладают хорошей интуицией и умеют ждать, что часто им пригождается, пишет портал Femmie.

Также эксперты назвали пять женских имен, обладательницы которых реже всего удачно выходят замуж.