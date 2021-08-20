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Рогозин заявил о переносе пуска ракеты «Союз» по просьбе иностранного заказчика

Анастасия Волоснова

Технологии
Рогозин заявил о переносе пуска ракеты «Союз» по просьбе иностранного заказчика
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Пуск ракеты «Союз» с 34 спутниками связи OneWeb перенесли на сутки по просьбе заказчика. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, старт ракеты с Байконура перенесли по просьбе иностранного заказчика из-за «неготовности его наземных средств измерений», говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты — в стабильном и безопасном состоянии. В настоящее время специалисты приводят стартовый комплекс в исходное положение.

Ракета должна была стартовать 20 августа в 01:23. Первый раз ее пуск был перенесен на субботу, 21 августа, из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса.

До этого запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к спутнику Земли решили перенести с октября 2021 года на май 2022 года. Старт лунной миссии перенесли на второе из возможных пусковых окон — период времени, когда «Луна-25» «оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения».

Запуск отложили из-за выявленной во время наземной экспериментальной отработки необходимости дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов аппарата.

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