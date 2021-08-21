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СМИ: Народный артист РФ Валерий Гаркалин госпитализирован с травмой головы

Михаил Алимов

Происшествия
СМИ: Народный артист РФ Валерий Гаркалин госпитализирован с травмой головы
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Народный артист России Валерий Гаркалин доставлен в московскую больницу с травмой головы. Как сообщают СМИ, предположительно, он неудачно упал.

По информации телеканала РЕН ТВ, артист отдыхал в одном из столичных кафе, где и получил травму. Оттуда Гаркалина отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Гаркалин снялся более чем в 90 картинах. В том числе в фильме «Ширли-мырли», сериале «Белые одежды» и картине «Детки напрокат». Кроме того, с 2002 года он преподает в ГИТИСе: руководит мастерской факультета эстрады.

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