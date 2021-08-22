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Столичные парки подготовили несколько программ для москвичей на конец августа

Михаил Алимов

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Столичные парки подготовили несколько программ для москвичей на конец августа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 25 по 29 августа парки Москвы приготовили для посетителей несколько интересных программ. Где можно увлекательно провести стремительно уходящее лето?

Например, в Измайловском парке. Там будут проходить концерты. Перед зрителями выступят духовой оркестр, ансамбль «Сфорцандо» и джазовые коллективы. С расписанием и временем проведения можно ознакомиться на сайте mos.ru. Для посещения концертов потребуется предварительная регистрация.

В парке «Фили» посетителей обучат играть на гитаре, а во второй части мероприятия состоится концерт маэстро Алексея Кравченко. Для посещения также необходимо предварительно зарегистрироваться.

В сквере в Олонецком проезде открывается «Биоплато». Это проект, в котором специалисты бесплатно рассказывают о местной флоре и фауне. Для посещения необходимо быть старше 16 лет и записаться по телефону +7 (499) 184-27-00.

В Таганском парке состоится день открытых дверей — творческие и спортивные кружки проведут ознакомительные занятия для пришедших. Попасть на него можно только с QR-кодом и по предварительной регистрации на сайте. Форма для регистрации на нем появится не позднее 25 августа.

Помимо очных встреч, существуют и дистанционные, но не менее увлекательные программы.

Лианозовский парк опубликует в своих социальных сетях лекцию о насекомых. Приведет интересные факты об их строении и пристрастиях. Лекция появится в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram 27 августа.

Парк «Красная Пресня» проведет виртуальную экскурсию по Пресненскому району столицы и покажет памятники, храмы и старые обсерватории, малознакомые обычным туристам. Экскурсия называется «Незнакомые переулки Пресни». Ее начало в 17:00 27 августа — состоится в Instagram парка.

Парк «Фили» опубликует видеолекцию об истории села Кунцева. Она появится в соцсетях парка «ВКонтакте», Facebook и Instagram 27 августа, передает официальный сайт мэра Москвы.

Больше информации можно найти на официальных сайтах и в социальных сетях парков столицы.

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