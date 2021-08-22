Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией на закрытии кинофестиваля в Одессе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Британский режиссер Терри Гиллиам во время вручения ему награды на Одесском международном кинофестивале перепутал Украину с Россией.

Во время своей торжественной речи он случайно добавил к нашей стране еще один город и искренне сказал: «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!». Потом сразу же извинился, передает Vesti.ua.

Видео: Vesti.ua

Он сослался на «особую атмосферу» кинофестиваля и признал, что всегда хотел побывать в городе, где советский режиссер Сергей Эйзенштейн снимал «Броненосца Потемкина».

Терри Гиллиам — известен как участник комедийной группы «Монти Пайтон». Кроме того, он автор таких картин, как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «12 обезьян», «Воображариум доктора Парнаса» и других.

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