В Китае рассказали, как правильно ходить в гости к россиянам

Фото: YouTube / Праздничный стол. Закуски для фуршета

О встрече в России лучше договариваться заранее и в гостях долго не засиживаться. Об этом и еще о некоторых других традициях написал китайский подписчик портала Sohu, который помогает своим соотечественникам понять российскую культуру.

При этом на встречу лучше не приходить слишком рано. В гости обязательно следует прийти с подарком. Хорошим вариантом автор считает цветы. Если хозяева при встрече не спешат протягивать руку для пожатия, лучше просто кивнуть.

— У россиян обычно нет привычки показывать гостям дом, — написал пользователь в статье.

Обычно все садятся за стол и начинают разговаривать. Погодой не интересуются, но обсуждают спорт, политику и семейные дела, рассказывает он.

Когда гость собирается уходить, его обычно просят остаться, но лучше этим не злоупотреблять. Россияне провожают гостей до порога и обычно машут вслед, когда они уходят. Стоя на пороге руку пожимать не принято, передает «Царьград».

12 августа в Деловом и культурном комплексе посольства Белоруссии в России прошел народный праздник Купалье. С белорусскими традициями знакомили зрителей, большинство из которых следили за праздником онлайн, участники фольклорных творческих коллективов. Концерт дополнили мастер-классы.