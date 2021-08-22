Москвичам посоветовали шесть лучших книг для семейного чтения

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Детей лучше всего познакомить с кротом из известного мультфильма, а подростков — с американской фантастикой. Об этом рассказал в воскресенье, 22 августа, главный библиотекарь библиотеки № 215 Дмитрий Каминский.

Малышам специалист особенно посоветовал книгу «Мышонок, который Там» Анастасии Коваленковой. В сюжете есть и приключения, и забавные ситуации, и даже острые философские проблемы. Главный персонаж — мышонок Там, который помогает друзьям разобраться в устройстве этого мира.

Также Дмитрий Каминский посоветовал маленьким детям рассказ Зденека Милера, Эдуарда Петишки и Ганы Доскочиловой «Кротик и все-все-все», написанный по мотивам чешского мультфильма о кроте.

— Советую обратить внимание на сборники «Кротик. Большая книга» и «Кротик. Истории в картинках». Они не полностью дублируют мультфильм — здесь вы найдете истории, которые не появлялись на экране, — отметил библиотекарь.

Детям постарше Дмитрий Каминский порекомендовал обратить внимание на «Бесконечную историю» Михаэля Энде и «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. Эти произведения наполнены добрыми, поучительными и интересными историями, которые с легкостью вовлекут ребенка.

Для подростков библиотекарь посоветовал книгу «Представь, что меня нет» Мега Розоффа. Главная героиня Мила — любительница детективов. У нее пропадает близкий друг, и вместе с папой они решают найти его. Интересная завязка сочетается с неторопливостью сюжета и размышлениями о вечных ценностях.

Также специалист обратил внимание на произведение «Время для звезд» Роберта Хайнлайна, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Любителям фантастических сюжетов предлагаю книгу Роберта Хайнлайна, которого называют деканом писателей-фантастов. Во «Времени для звезд», написанном в 1956 году, он затрагивает одну из ключевых тем своего творчества — освоение других планет, — добавил библиотекарь.

Прием заявок на соискание премии в области детского литературы имени Корнея Чуковского завершился. Всего было принято 680 заявок на участие.