Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД Норвегии отреагировал на заявление о прекращении дипломатических связей с Россией

Виктория Сикерина

Политика
МИД Норвегии отреагировал на заявление о прекращении дипломатических связей с Россией
Фото: Youtube.com / Россия 24

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде ответила кандидату в премьер-министры Йонас Гара Стере на его заявление о прекращении дипломатических отношений с Россией. Об этом стало известно в воскресенье, 22 августа.

По мнению Йонаса Гара Стере, политическая связь между государствами практически прекращена.

Однако Серейде убеждена в обратном. Она отметила, что за 2021 год дважды встречалась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел, — заявила Ине Эриксен Серейде.

Также глава норвежского МИД подчеркнула, что у Норвегии с Россией гораздо «больше контактов, чем у других стран», пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за его воинственности и наступательности. По словам президента, министр иностранных дел часто путает себя с министром обороны.

Читайте также:
МИД РоссииНорвегияСергей Лавров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Все мнения
О проекте