МИД Норвегии отреагировал на заявление о прекращении дипломатических связей с Россией

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Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде ответила кандидату в премьер-министры Йонас Гара Стере на его заявление о прекращении дипломатических отношений с Россией. Об этом стало известно в воскресенье, 22 августа.

По мнению Йонаса Гара Стере, политическая связь между государствами практически прекращена.

Однако Серейде убеждена в обратном. Она отметила, что за 2021 год дважды встречалась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел, — заявила Ине Эриксен Серейде.

Также глава норвежского МИД подчеркнула, что у Норвегии с Россией гораздо «больше контактов, чем у других стран», пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за его воинственности и наступательности. По словам президента, министр иностранных дел часто путает себя с министром обороны.