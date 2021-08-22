Академик Румянцев: Введение цифрового паспорта участка повысит качество оказания медпомощи

Фото из личного архива Александра Румянцева

Цифровой паспорт участка, начавший работать во всех взрослых и детских поликлиниках Москвы в соответствии с программой города на законодательном уровне, позволит врачам в разы эффективнее следить за здоровьем граждан. Об этом заявил академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

— С помощью цифрового паспорта участковые доктора смогут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья пациентов. Упрощение анализа больших массивов информации положительно скажется на здоровье горожан: врачи смогут назначать дополнительные исследования и корректировать тактику лечения — качество оказания медпомощи возрастет, — подчеркнул Румянцев.

Известный педиатр отметил, что паспорт участка будет в онлайн-режиме демонстрировать больных с острыми инфекционными заболеваниями, благодаря чему можно будет организовать в семье и в образовательном учреждении противоэпидемиологические и лечебные мероприятия. Также благодаря интеграции «Московской электронной школы» и ЕМИАС участковые педиатры смогут увидеть, какое образовательное учреждение посещает ребенок.

По мнению академика РАН, современные цифровые платформы делают работу врачей эффективнее и удобнее. Время, которые раньше тратилось на бумажную работу, медики смогут уделить пациентам. Это безусловно повысит качество обслуживания населения, подчеркнул Румянцев.

В цифровом паспорте участка врачам доступны следующие сведения: список прикрепленных пациентов, адрес их проживания, дата прикрепления к участку, социальный статус, наличие или отсутствие диспансеризации и наблюдения, группа здоровья, количество вызовов скорой помощи за год, количество госпитализаций за год, наличие или отсутствие льгот по инвалидности, отклонение значений лабораторных исследований у пациентов.

Паспорт также содержит информацию о структуре заболеваемости и данные о пациентах, имеющих право на получение социальных услуг, факт прохождения диспансеризации, группу здоровья и другую важную информацию.