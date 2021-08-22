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Астролог рассказала, как полнолуние 22 августа повлияет на личную жизнь

Виктория Сикерина

Общество
Астролог рассказала, как полнолуние 22 августа повлияет на личную жизнь
Фото: pixabay.com

Астролог Наталья Анисимова рассказала, как наступившее 22 августа полнолуние повлияет на жизнь людей.

По ее словам, ретроградный Уран закончится лишь в январе 2022 года, из-за чего до этого периода «время будет нестись вспять».

Астролог подчеркнула, что положение звезд и планет говорит о том, что сейчас самый подходящий период для стабилизации любовных отношений и переосмысления целей.

— Планеты обещают укрепление связей и гармонию. Хороший период для взросления в партнерстве. Энергия полнолуния нацелена, чтобы мы задумались над смыслами жизни, ценностями и ориентирами. За чем гонимся и ради чего? Во что верим? — рассказала эксперт.

Наталья Анисимова отметила, что полнолуние благотворно скажется на работе человеческого мозга. Из-за него люди станут быстрее говорить, думать и работать. Однако продлится это только 22 августа, пишет Пятый канал.

Семейные психологи назвали список женских качеств, которые не терпит даже самый преданный мужчина. Топ возглавили лень и неаккуратность.

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